Elvis Presley était doté d’un grand sens de l’humour et sur scène il lui arrivait même parfois de ne plus pouvoir chanter. Marc Y. revient sur ce qui restera comme le plus long fou rire de la musique américaine.

Pourtant la chanson « Are you lonesome tonight » ne se prête pas vraiment à la déconne… mais parfois il suffit d’un rien et ça devient tout simplement incontrôlable.