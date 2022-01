Ce mardi, Marc commence nous pas avec un, mais avec 48 concerts archi sold out qui seront donnés en sept semaines par Joe Cocker avec son projet « Mad Dogs and Englishmen » monté en 4 jours ! Une tournée délirante ou les dates s’ajoutent les unes après les autres entre le 20 mars 1970 et 16 mai 1970. Les dates New-Yorkaises seront enregistrées les 27 et 28 mars au Filmore East… Marc Ysaye nous remet dans le contexte.