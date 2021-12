Ce matin, Marc Ysaye nous propose de nous retrouver à FN le 28 mai 1972 pour la première venue d'un groupe attendu comme le messie et qui est adulé dans le monde entier, Led Zeppelin !

Marc Y. y était et autant le dire tout de suite c'était franchement très largement en dessous des attentes. Le groupe reviendra encore deux fois à FN et le scénario se répètera à chaque fois...