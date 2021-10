Le Mug - chronique 2 : Focus sur John Lennon en concert "for peace" à Toronto le 13 septembre 1969 sur Auvio

Interdit de séjour aux USA par l'administration Nixon Lennon organise un concert à la frontière mais côté canadien à Toronto le 13 septembre 1969.

Abbey Road vient de sortir et triomphe partout. Ce sera la première apparition de Lennon sur scène avec sa femme Yoko Ono et le Plastic Ono Band, marquant surtout la première apparition de Lennon sans les Beatles. Quelques semaines plus tard, John annonce aux autres membres qu'il quitte les Beatles. Ce concert est mémorable à plus d'un égard. Tout a été trop vite, le groupe n'est pas vraiment prêt et ils sont tous défoncés...

Marc Ysaye revient