Ce mardi, Marc nous propose l’inattendue histoire arrivée à Cheap Trick et à leur tube planétaire « I Want you to want me »… Sorti en single dans l’indifférence générale en 77 ce titre ressortira en live deux ans plus tard, complètement métamorphosé. Un passage à la moulinette japonaise est à l’origine de la transformation du titre de simple chanson en carton magistral..