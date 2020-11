Un jour dans l'info : La fermeture des Forges de Clabecq sur Auvio

C’est l’histoire d’une Claque. Une claque envoyée par un syndicaliste à un curateur d’entreprise. Une claque au milieu d’un conflit social majeur. Les forges de Clabecq. Le 7 février 1997 une réunion discrète à lieu au relais du marquis, un hotel d’Ittre dans l’ouest du Brabant Wallon. Autour de la table des représentants les 1800 travailleurs des forges de Clabecq en faillite et des curateurs qui propose un plan drastique pour relancer l’activité. La tension est vive après des mois de conflits et de grève. Tellement vive qu’on en vient au main. Le curateur, un certain Alain Zenner décide de se présenter au journalistes. Il a le visage tuméfié et le costume maculé de sang...