Un jour dans l'info - Une soirée électorale ... mouvementée - 21/08/2019

Que se passe-t-il dans les coulisses d’une soirée électorale à la RTBF ? Il y a parfois d’étonnants rebondissements. En octobre 1985, les caméras de l’émission strip-tease ont filmé l’envers du décor. Quelques heures de grosses chaleurs et de sueurs froides, entre alerte à la bombe et petites discussions entre amis politiques. Nous sommes le 13 octobre 1985, jour d’élection. Le Studio 4 a été complètement rhabillé : néons roses sur fond blanc, et lignes noires horizontales. La soirée spéciale élections peut démarrer. Dans le studio, la chaleur est intenable. L’année 1985 touche à sa fin et les derniers mois ont été lourd. Le drame du Heysel a endeuillé le pays. La Belgique traverse des années de plomb : tueurs du Brabant, attentat des CCC, les cellules communistes combattantes. A la manoeuvre depuis 1981, le gouvernement Martens V : Les sociaux-chrétiens et les libéraux emmènent le pays. Wilfried Martens (premier ministre) et Jean-Gol (vice-premier) tiennent le gouvernail.. Et en ce 13 octobre 1985…sous la chaleur des spots du studio 4, les résultats commencent à tomber. La soirée avance, quand quelque part à la RTBF, un téléphone sonne. Une voix menace de faire sauter le bâtiment. La voix dit appartenir aux CCC. Les agents de la sécurité sont mis au courant : il y aurait une bombe.