Un jour dans l'info - Herald of free enterprise - 13/08/2019

Les quelques heures terribles d’une des plus grandes catastrophes qu’ait vécu la Belgique : le naufrage du Herald of Free Enterprise, au large du port de Zeebruge. Les images sont glaçantes. Les souvenirs le sont aussi. Une histoire d’autant plus dramatique qu’elle aurait pu être évitée. 6 mars 1987. Il est 21h… Sur les plages de Zeebruge, de Heist, il fait nuit. Au loin, des lumières bleues, rouges. Les sirènes des ambulances retentissent. Des hélicoptères font des allers-retours vers la mer. Des bateaux convergent vers la sortie du port. Un ferry vient de s’échouer au large de Zeebrugge. Sur les premières images qui parviennent aux télévisions, les sauveteurs, croix-rouge barrant sur le chasuble, s’affairent. Les naufragés, gilet de sauvetage autour du cou passent dans le champs de la caméra. Couverture sur les épaules, hagards, ils grimpent dans des cars qui les emmènent à la capitainerie du port.

Article lié Un jour dans l'info: catastrophe du Herald of Free Enterprise