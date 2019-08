Bertrand Henne revient sur l’histoire d’une expérience d’autogestion. Des ouvrières licenciées pour cause de fermeture d’usine et qui décide de se battre pour sauver leur usine et leur emploi. Voici l’histoire des ouvrières de Salik. L’autogestion dans un borinage ravagé par la crise des années 70…

