Un Jour dans l'Info - L'affaire Lizin - 24/07/2019

Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce mercredi, Bertrand Henne revient sur l’histoire d’un coup. Un coup politique et médiatique. L’histoire de l’expédition de la députée socialiste Anne Marie Lizin en Algérie. Une expédition dont le but est de faire sortir 3 enfants du territoire Algérien. En toute illégalité bien sûr.