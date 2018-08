C’est l’histoire d’un dimanche devenu noir, l'histoire du jour ou le Vlaams Blok à pour la première fois triomphé aux élections et est devenu un grand parti. Il y a 27 ans la politique belge à changé de visage. Une série de Bertrand Henne et Hélène Maquet, réalisée en collaboration avec la SONUMA pour la recherche d'archive et Jeremy Bocquet à la création Sonore.

