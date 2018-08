Un Jour dans l'Info - 14 novembre 1980 - Robin des Ardennes - 22/08/2018

Une journée de sueurs froides à la RTBF. Nous vous racontons aujourd’hui la prise d’otage d’un bus. Comment trois jeunes garçons sont venus de Vielsalm, jusqu’au Boulevard Reyers. En visant une station de radio et de télévision, forcément, tous leurs gestes ont été filmés, enregistrées. Voici l’histoire de Michel Strée. Une série de Bertrand Henne et Hélène Maquet, réalisée en collaboration avec la SONUMA pour la recherche d'archive et Jeremy Bocquet à la création Sonore.

Article lié Un jour dans l'info: Robin des Ardennes