C’est l’histoire d’un lutte féministe. C’est l’histoire de 13 ouvrières qui ne sont pas laissé faire quand elles ont été licenciées et remplacée par des hommes. Elle se sont frottées aux patrons, bien entendu, mais surtout aux syndicalistes masculins. Une série de Bertrand Henne et Hélène Maquet, réalisée en collaboration avec la SONUMA pour la recherche d'archive et Jeremy Bocquet à la création Sonore.

