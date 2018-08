Un Jour dans l'Info - Printemps 1996 - Tricherie made in Germany - 20/08/2018

Histoire d’une tricherie. Sans doute la plus grande tricherie de l’ère industrielle moderne, celle des moteurs diesel de VolksWagen. Un tremblement de terre qui a commencé il y a 12 ans, qui a sonné le début de la fin du diesel de masse et dont les répliques continuent encore en ce moment.. Une série de Bertrand Henne et Hélène Maquet, réalisée en collaboration avec la SONUMA pour la recherche d'archive et Jeremy Bocquet à la création Sonore.

Article lié Un jour dans l'info: tricherie made in Germany