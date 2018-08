Il y a parfois des moments qui semblent tout à fait anodins, et qui avec le recul, font l’histoire. Retour aujourd’hui sur un tube de l’été, belge : “Mais vous êtes fou ?”, de Benny-B. Voici comment le rap a débarqué à la télé. Une série de Bertrand Henne et Hélène Maquet, réalisée en collaboration avec la SONUMA pour la recherche d'archives et Jeremy Bocquet à la création sonore.