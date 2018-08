Un Jour dans l'Info - 22 septembre 1998 - La mort de Sémira Adamu - 14/08/2018

Histoire d’une indignation. Histoire du décès d’une jeune demandeuse d’asile Sémira Adamu, morte lors son expulsion ce qui causa la démission d’un ministre et suscita un débat intense sur le traitement des candidats à l’asile à la fin des années 90. Une série de Bertrand Henne et Hélène Maquet, réalisée en collaboration avec la SONUMA pour la recherche d'archive et Jeremy Bocquet à la création Sonore.

