Un Jour dans l'Info - 25 mars 1995 - Le Kung Fu d'Eric Cantonna - 10/08/2018

Histoire d’un coup de pied légendaire. Celui d’Eric Cantona, star de Manchester United. On ne parle pas d’un goal, mais d’un coup de pied dans la figure d’un supporter de Crystal Palace. La presse anglaise l’a baptisé le Kung Fu Kick d’Eric Cantona. Une série de Bertrand Henne et Hélène Maquet, réalisée en collaboration avec la SONUMA pour la recherche d'archive et Jeremy Bocquet à la création Sonore.