Un Jour dans l'Info - 11 octobre 1978 - La trahison de Leo Tindemans - 06/08/2018

C’est l’histoire d’une démission. Celle de Leo Tindemans en 1978. Une des plus spectaculaire sans doute que la Belgique ait connu. De cette démission, est né le Vlaams Blok et surtout le pays est parti pour 40 ans de discussion communautaires. Une série de Bertrand Henne et Hélène Maquet, réalisée en collaboration avec la SONUMA pour la recherche d'archive et Jeremy Bocquet à la création Sonore.