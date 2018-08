Histoire de la chute du Léopard. Histoire du dernier jour de Mobutu au Zaïre. Retour sur le jour ou tout à basculé pour le congo et pour l’afrique centrale. Un jour où l’espoir et la crainte se sont mêlé pour tout un peuple. Une série de Bertrand Henne et Hélène Maquet, réalisée en collaboration avec la SONUMA pour la recherche d'archive et Jeremy Bocquet à la création Sonore.