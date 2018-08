Un Jour dans l'Info - 6 mars 1987 - la catastrophe du Herald Of Free Enterprise - 01/08/2018

Les quelques heures terribles d’une des plus grandes catastrophes qu’ait vécu la Belgique : le naufrage du Herald of Free Enterprise, au large du port de Zeebruge. Les images sont glaçantes. Les souvenirs le sont aussi. Une histoire d’autant plus dramatique qu’elle aurait pu être évitée. Un jour dans l'info est une série réalisée par Hélène Maquet et Bertrand Henne avec les archives de la Sonuma et mise en onde par Jérémy Boquet.

