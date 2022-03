Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Kamikazes, mission suicide en 1944 sur Auvio

Nous sommes le vingt-cinq octobre 1944, sur la base de Mabalacat, aux Philippines.

Il est 7h25 lorsque le lieutenant Seki Yukio décolle aux commandes de son Zéro, célèbre avion de chasse de l'armée japonaise.

Le lieutenant a été recruté par l'état-major pour faire partie d'une « unité spéciale d'attaque ».

il s'agit, en fait, de transformer les recrues en bombes humaines lancées contre les cibles américaines.

Quelques mois plus tard, le vingt-huit avril 1945, le jeune Otsuko Akio, avant de s'envoler pour l'ultime mission au large d'Okinawa, écrit :

« je me suis levé à 6 heures, ce matin, pour respirer l'air pur de la montagne. Et tout ce que je ferai, aujourd'hui, le sera pour la dernière fois. »

Seki Yukio, Otsuko Akio étaient des kamikazes.

Invitée : Constance Sereni, enseigne l'histoire du Japon au XXe siècle, à l'université de Genève.

Auteure, avec Pierre-François Souyri de « Kamikazes » ; Flammarion.



14 heures : Léon Thérémine, sculpteur de l'invisible 1 /2

Le thérémine est l'ancêtre des instruments électroniques et des synthétiseurs modernes. Il a la particularité de produire de la musique sans être touché par l'instrumentiste. Son inventeur est un physicien, passionné de musique classique et violoncelliste à ses heures perdues. Il s'agit du russe Lev Serguïevitch Termen, plus connu sous le nom de Léon Thérémine. Et son histoire est encore plus étonnante que l'instrument lui-même...

Une séquence réalisée par Bao-Anh Dinh

Invité : David Mennessier de point Culture

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire