Un Jour dans l'Histoire - Chronique : Léon Thérémine, sculpteur de l'invisible 1/2 sur Auvio

Le thérémine est l’ancêtre des instruments électroniques et des synthétiseurs modernes. Il a la particularité de produire de la musique sans être touché par l’instrumentiste. Son inventeur est un physicien, passionné de musique classique et violoncelliste à ses heures perdues. Il s’agit du russe Lev Serguïevitch Termen, plus connu sous le nom de Léon Thérémine. Et son histoire est encore plus étonnante que l’instrument lui-même…



Une histoire racontée en deux épisodes réalisée par Bao-Anh Dinh



Invité : David Mennessier de point Culture