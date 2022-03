Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Les écrits-paysans : Témoignages de la vie agricole 1650-1850 sur Auvio

Nous sommes en juin 1804, à quelques kilomètres de Genève.

Isaac Pictet, diplomate et exploitant agricole, écrit dans un grand cahier :

« Les champs demandent d'être bien labourés, le 1er labour surtout, à petites et profondes rayes ; les 2e et 3e par bon temps ; d'avoir l'attention de remonter les terres, de les niveler, les égoutter, tâcher de les fumer au moins une récolte sur trois.

Bien choisir les semences, de les chauler, après les avoir semées, sillonner et herser régulièrement, rayer et ensuite nettoyer les rayes à la pèle : avec toutes ces précautions, la récolte ne dépend plus que des saisons. »

Pictet note encore, en cet été du début du XXe siècle :

« Pour connaître plus exactement ce que mes vignes rendent, portion par portion, et être à même de juger les moins productives, ainsi que les bonifications dont elles sont susceptibles, j'ai imaginé d'en dresser le tableau ci-dessous, qui indique leur contenance, au moyen duquel je puis agir presqu'à coup sûr. »

Avant la Révolution industrielle, en Europe occidentale, les personnes employées au sein d'une exploitation agricole ou leur responsables ont parfois laissé des manuscrits et des imprimés tels des livres de compte, des journaux intimes, des registres ou des lettres qui sont autant de témoignages du fonctionnement des exploitations : productions, techniques, main-d'œuvre, commercialisation etc.

Penchons-nous aujourd'hui sur ces écrits-paysans...





Invité : Fulgence Delleaux, professeur d'histoire moderne à l'Université de Namur.

A dirigé, avec la collaboration de Michel Hermans, « La plume et la terre - Ecrire sur son exploitation agricole en Europe occidentale » ; Presses universitaires de Namur.







14 heures Sur la route de Camille Saint Saens 14/20



En 1873, Camille Saint-Saëns entreprend son premier voyage en Algérie, sa destination préférée, que ce soient des voyages d'agrément ou pour des raisons thérapeutiques. Cette passion pour l'Algérie, Saint-Saëns la traduit en toutes notes dans une œuvre en 4 mouvements, la Suite Algérienne qui décrit ses impressions d'Alger : « De tous côtés surgissent les orangers surchargés de leurs fruits d'or, les blés, les vignes couvrent d'immenses étendues, tout respire la vie, l'abondance, la fertilité d'une terre puissamment nourricière ».





Une série en 20 épisodes réalisée par Cécile Poss et mise en ondes par Marion Guillemette

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire