Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Farinelli et le règne des Castrats sur Auvio

Nous sommes en 1768.

« Publié chez la Veuve Duchesne, librairie, rue Saint Jacques, à Paris, au Temple du Goût », peut-on lire sur la couverture de l'ouvrage, le « Dictionnaire de Musique par Jean-Jacques Rousseau ».

A l'article Castrato, le philosophe écrit :

« Ces hommes, qui chantent si bien mais sans chaleur et sans expression, sont, sur le théâtre, les plus maussades des acteurs du monde.

Ils perdent leur voix de bonne heure et deviennent d'un embonpoint dégoûtant.

Ils parlent et prononcent plus mal que les vrais hommes, et il y a même des lettres comme l'R qu'il ne peuvent point prononcer du tout. »

Appréciation sévère de l'auteur de « L'Emile ».

Qui étaient les castrats dont l'histoire a retenu le nom de l'un des plus illustres : Farinelli

Invité : Patrick Barbier, professeur à l'Université catholique d'Angers.

Auteur de « Histoire des Castrats » (Grasset, 1989), « Farinelli le castrat des Lumières » (Grasset, 1994).



14 Monumental : Joyau de l'architecture militaire des XIIe et XIIIe siècles, le Crac des Chevaliers

Le Crac des Chevaliers est un des châteaux les mieux préservés de la période des croisades.

Cet édifice, perché sur les hauteurs de Homs en Syrie, est considéré comme un joyau de l'histoire de l'architecture militaire.

Pour en parler, Johanne Dussez notre partenaire à la Première à la radio Suisse en romande accueille l'archéologue Marc-André Haldimann.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire