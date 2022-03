Nicolas Buytaers revient sur ces rêves d’espace, ces envies d’aller toujours plus haut et plus loin… des rêves devenus une réalité mais à quel prix ? Pour y arriver, il est accompagné de Stéphane Koechlin, romancier et essayiste, qui vient de publier aux éditions du Rocher son « Histoire secrète de la conquête spatiale »