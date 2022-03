Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Nul n'est censé ignorer la loi, publication des actes officiels au Moyen-Age et aux temps modernes sur Auvio

Nous sommes le 21 novembre 1790.

Dans son « Journal des troubles », un certain Gérard rapporte une scène dont il fut le témoin direct.

Il écrit :

« Vers le midi, des jeunes gens brûlèrent, au milieu de la place, la déclaration du roi Léopold adressée aux Etats Brabant qui avait été imprimée le jour avant.

Quelques instants après, on afficha au bas de la perche (...) une affiche écrite concernant un décret prétendument donné par le souverain peuple de Brabant qui condamnait la susdite déclaration à être brûlée par la main du bourreau.

Je l'ai vue et je l'ai lue » conclut Gérard.

En ces temps lointain où, déjà, « nul n'est censé ignorer la loi », comment en assure-t-on la diffusion ?

C'est la leçon du jour.

Invité : Nicolas Simon, docteur en histoire, histoire de l'art et archéologie



14 heures : Histoire secrète de la conquête spatiale



Le 21 juillet 1969, l'homme a marché sur la lune. Mais derrière ce petit pas pour Neil Armstrong et ce pas de géant pour l'humanité se cache une conquête spatiale vieille de plus d'un siècle. Trois pays se sont démarqués dans cette conquête : la Russie, l'Allemagne et les Etats-Unis. Le temps d'une histoire, Nicolas Buytaers revient sur ces rêves d'espace, ces envies d'aller toujours plus haut et plus loin... des rêves devenus une réalité mais à quel prix ? Pour y arriver, il est accompagné de Stéphane Koechlin, romancier et essayiste, qui vient de publier aux éditions du Rocher son « Histoire secrète de la conquête spatiale » ! Prêts pour le décollage ? 3, 2, 1...

