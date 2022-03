Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Le nazisme, l'intimité et la grandeur du Reich sur Auvio

Nous sommes probablement entre l'été 1938 et celui de 1942, quelque part en Allemagne.

Sur une photo prise par un inconnu, on peut voir un jeune couple enlacé sur une plage.

Un homme et une femme lovés au creux d'une cuvette de sable.

Autour d'eux des fanions avec la croix gammée flottent au vent.

Le cliché, de qualité, est en couleur.

Il s'agit, sans doute, d'une image produite pour le compte de la propagande officielle du régime national-socialiste.

Il s'est retrouvé, plus tard, dans les archives du magazine hebdomadaire « Quick », connu pour avoir fait travailler, après la guerre, beaucoup d'anciens photographes et journalistes de la Compagnie de propagande, l'unité de presse attachée à la Wehrmacht, l'armée allemande.

C'est un document qui a été beaucoup étudié, notamment, par l'historienne britannique Elizabeth Harvey qui relève sa composition inhabituelle avec ce couple au centre, photographié à l'envers, ce qui attire l'attention sur l'espace qui les entoure.

Elle relève aussi que la femme a les cheveux plus foncés que son partenaire, ils sont coupés court et c'est elle qui paraît la plus énergique.

Et surtout, la gestuelle et l'habillement semblent indiquer une vraie complicité entre les protagonistes.

Cette femme et cet homme incarnent-ils le couple idéal selon le régime nazi ?

Dans quelle mesure et de quelle manière la sexualité et les liens affectifs ont-ils été utilisés pour faire adhérer les individus au modèle du national-socialisme ?

Il y a-t-il eu politisation du désir ?

Que signifie l'intime au temps du IIIe Reich et dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale ?

Invitée : Elissa Mailänder, professeure à Sciences Po Paris et directrice du Centre interdisciplinaire d'études de recherches sur l'Allemagne (CIERA).

Autrice de « Amour, Mariage, Sexualité - Une histoire intime du nazisme » ; Seuil.





14 heures : Les Belges en Chine 2/2



La Belgique, avant même de s'appeler comme ça, avait les yeux rivés sur l'Empire du Milieu. Dès le 13ème siècle, des religieux Jésuites, ont quitté ce qui allait devenir quelques siècles plus tard, la Belgique, pour découvrir la Chine, et tenter de la convertir. Dans leur sillage, ce sont des entrepreneurs aventuriers qui ont tenté de conquérir le marché chinois. Avec Charles Lagrange, co-auteur du livre « A passage », embarquons pour un long voyage à destination du Céleste Empire.

Une séquence réalisée par Jean-Marc Panis

