Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Tartessos : une civilisation ibérique entre orient et occident sur Auvio

Nous sommes au cinquième siècle avant notre ère.

Hérodote, historien grec, mentionne l'existence d'une ville qui aurait contribué au financement des remparts de Phocée, une citée située sur les côtes de la mer Egée.

« Les Phocéens, remarque-t-il, sont les premiers chez les Grecs qui aient entrepris de longs voyages sur mer, et qui aient fait connaître la mer Adriatique, la Tyrrhénie, l'Ibérie et Tartessus.

Ils ne se servaient point de vaisseaux ronds, mais de vaisseaux à cinquante rames.

Étant arrivés à Tartessus, ils se rendirent agréables à Arganthonius, roi des Tartessiens, dont le règne fut de quatre-vingts ans, et qui en vécut en tout cent vingt.

Les Phocéens surent tellement se faire aimer de ce prince, qu'il voulut d'abord les porter à quitter l'Ionie pour venir s'établir dans l'endroit de son pays qui leur plairait le plus ; mais, n'ayant pu les y engager, et ayant, dans la suite, appris d'eux que les forces de Crésus allaient toujours en augmentant, il leur donna une somme d'argent pour entourer leur ville de murailles.

Cette somme devait être considérable, puisque l'enceinte de leurs murs est d'une vaste étendue, toute de grandes pierres jointes avec art.

C'est ainsi que le mur des Phocéens fut bâti. »

Sept siècles plus tard, Pausanias dit le Périégète, géographe et voyageur mort à Rome aux alentours de l'an 180, écrit :

« Ils disent que Tartessos est un fleuve en terre ibérique qui se jette dans la mer par deux bouches et qu'entre ces deux bouches se trouve une ville du même nom.

Le fleuve, qui est le plus grand d'Ibérie, et connaît la marée, est appelé plus récemment Baetis, et que d'aucuns pensent que Tartessos fut l'ancien nom de Carpia, une ville des Ibères. »

Qu'est-ce donc que cette mystérieuse civilisation de Tartessos rayonnant dans le sud de l'Espagne au Ier millénaire av. n. ère.

Une civilisation qui s'est enrichie grâce à l'exploitation des métaux et s'est orientalisée au contact des Phéniciens.

Tartessos qui nous permet de mieux connaître l'Andalousie préromaine et donne un autre visage à l'Antiquité romaine.

Entre Orient et Occident, c'est le voyage que nous allons entreprendre, direction Tartessos...

Invitée : Carine Mahy, historienne et archéologue, guide-conférencière.

Conférence en ligne le samedi 12 mars 2022 à 17h30 : « Entre Orient et Occident : la civilisation ibérique de Tartessos »

Asbl ROMA, association d'études antiques www.roma-asbl.be.



14 heures : Les Belges en Chine ¿



La Belgique, avant même de s'appeler comme ça, avait les yeux rivés sur l'Empire du Milieu. Dès le 13ème siècle, des religieux Jésuites, ont quitté ce qui allait devenir quelques siècles plus tard, la Belgique, pour découvrir la Chine, et tenter de la convertir. Dans leur sillage, ce sont des entrepreneurs aventuriers qui ont tenté de conquérir le marché chinois. Avec Charles Lagrange, co-auteur du livre « A passage », embarquons pour un long voyage à destination du Céleste Empire.

Une séquence réalisée par Jean-Marc Panis

