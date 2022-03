Un Jour dans l'Histoire : 15H15 : une histoire de la folie ( 3e volet ) sur Auvio

Nous sommes dans la deuxième moitié du dix-neuvième siècle aux Etats-Unis.

Elizabeth Packard, épouse d'un pasteur calviniste vient de passer trois années, de 1860 à 1863, à l'asile de Jacksonville dans l'Illinois.

Internée à la demande de son mari.

Un différend en matière de religion serait à l'origine de cette triste expérience.

Libérée mais séquestrée à son domicile, cette femme d'une cinquantaine d'années va entreprendre une double action en justice, à la fois contre son internement et contre le pouvoir marital.

Pendant les audiences, le médecin qui l'a déclaré folle est confondu et admet qu'il n'est pas compétent en matière religieuse.

« Quel autre signe de folie ? » demande alors le président .

Le praticien répond : « elle manifestait une grande aversion à ce qu'on la dise folle. Elle fit preuve d'une grande hostilité à mon endroit et me traita presque avec mépris.

Non seulement, le tribunal reconnut Elizabeth Packard saine d'esprit, mais il fut décidé que désormais dans l'Illinois aucun internement ne pourrait s'effectuer sans le jugement préalable d'un jury.

Ce qui sauva la dame mais ne donna pas satisfaction aux antipsychiatres de l'époque...

Troisième volet, aujourd'hui, de notre histoire de la folie.

Invité : Claude Quétel, historien spécialiste de l'histoire de l'enfermement et de la psychiatrie.

« Histoire de la folie, de l'Antiquité à nos jours » ; éditions Tallandier, coll.Texto.



Sur la route de Camille Saint Saens 13/20

En cette fin d'année 1888, la santé de Clémence Saint-Saëns se détériore. Le matin du 18 décembre, à 9h, Clémence ferme les yeux pour ne plus jamais les rouvrir, laissant son fils avec une immense tristesse. Lors de l'enterrement, d'après les témoignages des proches, Camille est raide, livide, hébété devant la tombe de sa maman, emportée par une pneumonie. La dépression l'accable si bien qu'il décide de se changer les idées, direction, les Iles Canaries et pour être tranquille, pour se ressourcer et ne pas être reconnu, il voyage sous le pseudonyme de Charles Sannois. En ce XIXe siècle, on voyage pour des raisons de santé mais également par curiosité, c'est à cette époque que naissent les agences de voyage et le mot touriste. Des voyages grandement facilités par l'explosion des moyens de locomotions qui connaissent des avancées extraordinaires. Pour Saint-Saëns, le voyage est : « un progrès technique remarquable, une avancée en matière de liberté, ainsi qu'un instrument au service de la découverte et de la connaissance ». L'Egypte sera, avec l'Algérie, l'une des destinations de prédilection du compositeur.

Une série en 20 épisodes réalisée par Cécile Poss et mise en ondes par Marion Guillemette

