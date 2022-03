Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : L'histoire de la folie, de l'Antiquité à l'invention de la psychiatrie sur Auvio

Nous sommes en 1763, à Rouen.

Après avoir enquêté sur la folie supposée d'un individu, un délégué de l'autorité rend compte de ses recherches à l'intendant de la ville :

« il est vrai que ledit Blaisot est âgé d'environ soixante-seize ans et que cet âge, joint à l'eau-de-vie qu'il boit, le mettent dans une espèce de radotage ou de faiblesse d'esprit et de mauvaise humeur, mais il est très loin d'être dangereux pour la vie de personne, pour la sienne, ni pour aucun incendie. »

Et le délégué de conclure que ce sont plutôt son épouse et sa fille, qui par leur insultes, sont la plupart du temps la cause de son agitation.

Il n'y a pas lieu en tout cas de délivrer un ordre du roi.

La folie, de l'Antiquité à l'invention de la psychiatrie, c'est ce nous allons explorer aujourd'hui.

Invité : Claude Quétel, historien, spécialiste de l'histoire de l'enfermement et de la psychiatrie.

« Histoire de la folie, de l'Antiquité à nos jours » Tallandier, coll.Texto.



14 heures : Sur la route de Camille Saint Saens 11/20



Le 3 février 1875, Camille Saint-Saëns épouse Marie Truffot, la sœur de l'un de ses amis. Le couple, ainsi que la mère de Camille s'installent au 168 rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais les caractères des époux sont très différents et la mère du compositeur n'est pas tendre avec sa belle-fille, tout est prétexte à lui faire des reproches. Le compositeur, lui, est pris par la vie musicale. Cette année 1875 s'annonce bien. L'auteur Jean Lahor publie l'Illusion. La 4e partie de son recueil s'intitule : Les Heures Sombres. Et dans les Heures sombres, il y a un texte qui porte le nom Egalité-Fraternité. Saint-Saëns adore le rythme et les sonorités du texte. Il en fait une mélodie puis finalement, un poème symphonique. La Danse Macabre, créée au Châtelet le 24 mars. Un compositeur se passionne pour ce poème symphonique, le père du genre, Franz Liszt qui transcrit la danse macabre pour piano et écrit à Camille Saint-Saëns : « En vous envoyant aujourd'hui la transcription de votre danse macabre, je vous prie d'excuser mon inhabileté à réduire au piano le merveilleux coloris de la partition. A l'impossible nul n'est tenu. Jouer de l'orchestre sur le piano n'est donné encore à personne. Néanmoins, il faut toujours tendre vers l'idéal à travers toutes les formes plus ou moins revêches et insuffisantes. La vie et l'art ne sont bons qu'à cela ce me semble. Votre bien dévoué de sincère admiration et amitié, Franz Liszt ».

Une série en 20 épisodes réalisée par Cécile Poss et mise en ondes par Marion Guillemette

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire