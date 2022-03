Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Le dix-neuvième siècle ou la domination de l'Europe sur Auvio

Nous sommes au début du vingtième siècle.

L'ensemble de ce que l'on appelle le Nouveau monde, des Etats-Unis à l'Argentine , est indépendant, mais ce sont les descendants des colons venu de l'Ancien qui y gouvernent.

En Afrique, à l'exception du Liberia créé par les Américains, et de l'Ethiopie, toutes les terres sont devenues des colonies européennes.

Européens qui imposent aussi leur puissance sur les nouveaux pays nés de l'effondrement de l'Empire ottoman.

Européens enfin qui se conduisent en maitres jusqu'en Chine et dans les vieilles monarchies de Perse, d'Afghanistan et du Siam.

Le dix-neuvième siècle est bien celui de la domination européenne .

La conquête a commencé bien plus tôt et se termine quelques années plus tard.



Invité : François Reynaert, journaliste et écrivain « La grande histoire du monde » paru aux éditions Fayard.



14 heures : Sur la route de Camille Saint Saens 10/20



Il est temps de concrétiser un projet qui tient à cœur à Camille Saint-Saëns, promouvoir la musique des compositeurs français. « Un compositeur français qui a l'audace de s'aventurer sur le terrain de la musique instrumentale n'a d'autre moyen de faire exécuter ses oeuvres que de donner lui-même un concert et d'y convier ses amis et les critiques. Quant au public, au vrai public, il n'y fallait pas songer. Le nom d'un compositeur, à la fois français et vivant, imprimé sur une affiche à la propriété de mettre tout le monde en fuite ».

La Société nationale de musique est officiellement créée le 25 février 1871 avec pour devise : Ars Gallica.



Une série en 20 épisode réalisée par Cécile Poss et mise en ondes par Marion Guillemette

