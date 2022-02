Un Jour dans l'Histoire - Chronique : Sur la route de Camille Saint-Saëns 9/20 sur Auvio

Le rapport de Camille Saint-Saëns à la musique allemande est assez ambigu. Sorte d’amour haine qui se matérialise en la personne et la musique de Richard Wagner. Le 15 septembre 1859, Wagner débarque à Paris. Le compositeur allemand très populaire et mondain organise des mercredis lors desquels sont conviés Jules Ferry, Gounod, Berlioz et Saint-Saëns. L’influence de Wagner se fait notamment ressentir dans l’opéra Samson et Dalila de Saint-Saëns, mais à ceci près, comme le notait l’ami de Wagner, Hans von Bülow « Camille Saint-Saëns est le seul musicien qui a tiré un enseignement salutaire d