Un Jour dans l'Histoire : Olympe de Gouges, féministe avant l'heure sur Auvio

13h15 : Olympe de Gouges, féministe avant l'heure



Nous sommes le 03 novembre 1793. A Paris.

Il est aux environs de 17h, place de la Révolution, lorsqu'une femme monte sur l'échafaud qui y a été dressé.

Quel est son crime ?

Elle a remis en question l'autorité de la République et, surtout, elle a osé écrire, deux ans plus tôt, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.

Juste avant d'avoir la tête tranchée, cette femme, âgée de quarante-cinq ans, prononce ses dernières paroles : « Enfants de la patrie, vous vengerez ma mort. »

Elle s'est levée contre son temps pour braver la toute-puissance patriarcale.

Pendant près de deux siècles, après sa mort atroce, l'Histoire va lui refuser justice. Se moquer de cette révolutionnaire en jupon.

Et pourtant sans elle, Simone de Beauvoir n'aurait peut-être pas écrit son « Deuxième sexe » et Mai 68 serait resté une affaire d'hommes.

Et même si, aujourd'hui encore, tant de bastions de la domination masculine restent à conquérir, tant d'affaires de harcèlement au plus haut niveau du pouvoir font encore la « une », il est utile de se souvenir d'Olympe de Gouges.



Invitée : Valérie André, directrice de recherche FNRS



14 heures : Sur la route de Camille Saint-Saëns 9/20



Le rapport de Camille Saint-Saëns à la musique allemande est assez ambigu. Sorte d'amour haine qui se matérialise en la personne et la musique de Richard Wagner. Le 15 septembre 1859, Wagner débarque à Paris. Le compositeur allemand très populaire et mondain organise des mercredis lors desquels sont conviés Jules Ferry, Gounod, Berlioz et Saint-Saëns. L'influence de Wagner se fait notamment ressentir dans l'opéra Samson et Dalila de Saint-Saëns, mais à ceci près, comme le notait l'ami de Wagner, Hans von Bülow « Camille Saint-Saëns est le seul musicien qui a tiré un enseignement salutaire des théories wagnériennes sans se laisser égarer par elles ». Dans ses années 1870, il y a eu la découverte de Wagner, mais il y a eu aussi l'année terrible. La guerre franco-prussienne qui avait vu la victoire de la Prusse.



Une série en 20 épisodes réalisée par Cécile Poss et mise en ondes par Marion Guillemette.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire