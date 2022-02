Lagos est la plus grande ville du Nigeria et la deuxième plus grande ville du continent africain après Kinshasa. Quelle est son histoire ? Comment expliquer son développement fulgurant ? Que dire de son architecture et de sa culture ? Pour répondre à ces questions Johanne Dussez notre partenaire de la Première à la RST reçoit Armelle Choplin, géographe, urbaniste et professeure à l’Université de Genève.