Un Jour dans l'Histoire : Michael Lonsdale : acteur spirituel sur Auvio

13h15 : Michael Lonsdale : acteur spirituel

Nous sommes le 24 mai 1931, à Paris.

C'est ce jour-là que vient au monde Michael Edward Lonsdale-Crouch fils d'une mère française et d'un père soldat de l'armée britannique.

Quelques années après cet heureux événement, la famille déménage vers Jersey avant de gagner Londres.

Quelques années encore et c'est le départ pour le Maroc où le militaire s'est mué en négociant d'engrais.

C'est à Casablanca que le petit Michael profitera des séances de cinéma américain destinées aux troupes, pendant la guerre.

De retour en France, en 1946, le jeune homme rencontre Roger Blin, metteur en scène de théâtre.

Michael prend des cours et c'est au milieu des années cinquante qu'il fait ses débuts sur scène et devant la caméra.

Orson Welles, François Truffaut, Joseph Losey, Louis Malle, Luis Buñuel, Jean-Pierre Mocky, le comédien mélange les genres : de l'avant-garde au cinéma le plus populaire comme un James Bond : « Moonraker » dans lequel il interprète le méchant.

« Baisers volés », « Hibernatus », « Le souffle au cœur », « La vieille fille » jusqu'au multi primé « Des hommes et des dieux » de Xavier Beauvois, pour lequel il remportera le césar du meilleur second rôle, en 2011.

Une reconnaissance de la profession bien tardive.

Au théâtre, il joue Duras, Becket, Ionesco...

De ses interviews se dégageait une sorte de version humaniste de l'acteur, lui qui ne faisait pas mystère de son goût pour la spiritualité, sans jamais se départir d'une légère ironie.

Michael Lonsdale a joué presque jusqu'au bout : sur scène encore en 2017, il tire sa révérence trois ans plus tard, le 21 septembre 2020.

Retrouvons-le au travers des archives de la Sonuma, la séquence est réalisée par Helena Verrier.



14 heures : Lagos au Nigéria

Lagos est la plus grande ville du Nigeria et la deuxième plus grande ville du continent africain après Kinshasa.

Quelle est son histoire ? Comment expliquer son développement fulgurant ? Que dire de son architecture et de sa culture ?

Pour répondre à ces questions Johanne Dussez notre partenaire de la Première à la RST reçoit Armelle Choplin, géographe, urbaniste et professeure à l'Université de Genève.

