Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Mémoires de Semois sur Auvio

Longue de 210 kilomètres, la Semois serpente depuis Arlon jusqu'à la Meuse à Monthermé, en passant par la Lorraine, la Gaume et l'Ardenne. Entre sa source et son embouchure s'étend un bassin de 1350 kilomètres carrés de biodiversité, d'Histoire, de légendes et de patrimoine époustouflants. Longer la Semois, c'est remonter le temps, jusqu'à l'époque romaine, jusqu'au Moyen Âge à Bouillon. C'est se frotter à des légendes telle la grotte de saint Remacle ou Tcha-tcha, le dernier druide. C'est découvrir la culture du tabac, toujours vivante, goûter à une gastronomie de tradition et s'émerveiller devant ses peintres et son École de Vresse.



Invité : Dominique Billion « mémoires de Semois » aux éditions Weyrich



14 heures : La flûte Enchantée 2/3



La première de La Flûte Enchantée, opéra de Mozart et Emmanuel Schikaneder a lieu le 30 septembre 1791 dans un théâtre des Faubourgs de Vienne.

Mozart meurt un peu plus de deux mois après. Laure Tourneur est l'autrice du spectacle « Une flûte enchantée » qui raconte l'histoire de la création de cette œuvre atypique au théâtre du Parc à Bruxelles à partir du 3 mars.

Avec Régine Dubois, elle retrace cette aventure et les deniers mois de la vie du célèbre compositeur en 3 épisodes.

