Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Rabaut Saint-Etienne et la liberté religieuse sur Auvio

Nous sommes en 1797.

Cette année-là, paraît un ouvrage intitulé « Les Véritables Auteurs de la Révolution de France de 1789 ».

Le livre est publié sous le pseudonyme de Jourde mais il est attribué au royaliste Nicolas Sourdat qui fut contraint de finir sa vie dans la clandestinité.

Le défenseur de Louis XVI accuse les francs-maçons et les protestants d'avoir développé la révolution.

Selon lui, Ils lui auraient procuré de l'argent et en aurait assuré la propagande.

Sourdat écrit :

« Leur religion, pour laquelle Rabaud Saint-Etienne demandait la tolérance, est devenue l'arbitre intolérante du culte catholique ; les ministres protestants, pour lesquels Rabaud Saint-Etienne réclamait la liberté d'exercice, l'ont obtenue ; et les ministres catholiques l'ont perdue.

Le culte qu'il revendiquait pour sa secte, parce que disait-il, le culte est un dogme, a cessé d'être un dogme pour les catholiques [...].

Les églises catholiques ont été profanées ou détruites ou converties en temple pour l'usage et les prêches des Calvinistes eux-mêmes ».

Nombreux seront les détracteurs du pasteur protestant et député sous la Révolution.

Son combat pour l'égalité religieuse, son implication dans les débats portant sur la Déclaration des droits de l'homme en font une figure essentielle de la marche vers les libertés.

Revenons, aujourd'hui, à Rabaut saint-Etienne...



Invité : Vincent Genin, docteur en histoire, chercheur à l'Ecole pratique des Hautes études de Paris.



14 heures Sur la route de Camille Saint Saens - 8/20

Camille Saint-Saëns a 32 ans lorsqu'il est nommé Chevalier dans l'ordre de la Légion d'Honneur, ce dont il est très fier. C'est alors un pianiste réputé, organiste des deux grandes tribunes, St Merry et la Madeleine, il est nommé professeur de piano à l'Ecole Niedermayer où il enseigne de 1861 à 1865 et compte dans sa classe Eugène Gigout, Julien Koszul, Albert Périlhou, Edouard Marlois, Adam Laussel, André Messager et Gabriel Fauré. Mais le 18 mars 1871, La Commune de Paris commence et ne s'achèvera que 72 jours plus tard. Durant la Commune, la mère de Camille et sa tante, Charlotte Masson craignent pour la vie du compositeur. Après Tout, Gounod n'est-il pas allé à Londres avec sa femme et ses deux enfants ? Saint-Saëns était alors l'organiste d'une des plus riches églises et il était garde national, bref, une cible parfaite pour les Communards. Le compositeur suit les sages conseils de sa mère et de sa tante. Un soir, il se rend à la gare du Nord et prend le train, direction Londres où se tient une exposition universelle. Camille Saint-Saëns obtient une place au Royal Albert Hall et inaugure l'orgue du lieu. C'est que les compositeurs français et leurs musiques sont appréciés sur l'île britannique. Pour reprendre les mots de Bernard Shaw, l'Angleterre est un pays où sévit la famine musicale. Saint-Saëns lui, adore les institutions anglaises et leur goût prononcé pour l'oratorio.



Une série en 20 épisode réalisée par Cécile Poss et mise en ondes par Marion Guillemette.

