Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Andrée Chedid sur Auvio

C'est en 1952 qu'Andrée Chedid publie son premier roman.

« Le Sommeil délivré » est l'histoire d'une jeune femme enfermée dans le carcan des traditions.

N'ayant aucun moyen de s'en émanciper, elle s'enfonce dans le drame.

C'est au Caire, où elle est née trente-deux ans plus tôt sous le nom de Saab, que la mère de Louis Chedid, grand-mère de Mathieu, commence à composer de la poésie, avant de poursuivre son œuvre à Paris où elle décide de s'installer en 1946.

L'écrivaine a pratiqué tous les genres sans jamais perdre de vue le phare auquel elle a puisé son inspiration : l'amour de l'humanité.

Elle écrit au nom de tout ce qui nous rapproche, affirmant sans cesse la toute puissance de la vie.

Alors écoutons sa parole comme un antidote au défaitisme ambiant et retrouvons Andrée Chedid, au travers des archives de la Sonuma, dans cette séquence réalisée par Laurence Ayrianoff.





14 heures : La Bourse de commerce de Paris



La Bourse de commerce de Paris est un témoignage de cinq siècles de prouesses architecturales.

L'édifice a été la halle au blé de la ville puis une bourse de commerce avant de devenir un musée d'art contemporain.

Lors de la rénovation du bâtiment circulaire, un geste architectural fort a été réalisé, on le doit à l'architecte japonais Ta dao Ando, prix Pritzker d'architecture.

Pour parler de l'histoire des lieux, Johanne Dussez notre partenaire de la Première à radio Suisse s'entretient avec Guillaume Picon, historien et auteur du livre " La Bourse de Commerce, promenade architecturale " aux éditions Tallandier.

