Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Walter Schellenberg, chef du contre -espionnage nazi sur Auvio

Nous sommes au cours de l'année 1951 et dans les premiers mois de 1952, entre Billens, en Suisse, et les rives du lac Majeur.

Un homme se souvient :

«C'était au printemps de l'année 1933, l'année ou Hitler accéda au pouvoir.

Le juge qui s'occupait de mon cas estima que j'aurais infiniment plus de chances d'obtenir ma bourse si j'entrais au Parti nazi et dans l'un de ses organismes, les SA ou les SS.

Des milliers d'Allemands de tendances très diverses s'empressaient alors d'adhérer au mouvement national-socialiste, bien souvent pour des raisons fort différentes.

J'avais comme presque tout le monde, la conviction que Hitler était un homme politique réaliste et que, une fois au pouvoir, il abandonnerait les points les plus extrêmes et les plus déraisonnables de son programme - telles les mesures contre les Juifs (...)

Tous les jeunes gens qui adhéraient au Parti devaient obligatoirement entrer dans l'une de ses formations.

Les SS étaient déjà considérés comme une organisation d'« élite » (...)

Je ne nie pas qu'à l'âge de vingt-trois ans, le prestige social et aussi l'attrait du bel uniforme contribuèrent à mon choix.

Je trouvai, toutefois, la réalité bien moins brillante que je ne l'imaginais... »

L'homme qui témoigne ainsi va devenir le chef du contre-espionnage nazi.

Il s'appelle Walter Schellenberg.



Invité : Clément Tibère, pseudonyme d'un haut cadre de la communauté française du renseignement.

Il présente la nouvelle édition des mémoires de Walter Schellenberg (parues, une première fois en 1957), rééditée chez Perrin.





14 heures : Le hochepot gantois



Escale dans la grande Histoire de la cuisine pour découvrir les origines d'une spécialité phare du nord du pays depuis le 19ème siècle au moins: le hochepot gantois.

Véritable plat populaire régional, ce pot-au-feu flamand qui colle au corps est inscrit dans le patrimoine gastronomique belge aux côtés du Waterzooi, de l'escavèche, de l'anguille au vert ou du lapin aux pruneaux.

Et pourtant... en retraçant les origines du Hochepot, on est très vite emmené loin de notre plat pays.



Pierre Leclercq, historien de l'alimentation et collaborateur scientifique de l'Université de Liège est au micro de Yasmine Boudaka

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire