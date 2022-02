Un Jour dans l'Histoire : Abel Gance - Charles Pathé, Correspondance, 1918-1955 sur Auvio

Une correspondance riche publiée aux éditions Gallimard sous le titre "Abel Gance - Charles Pathé, Correspondance, 1918-1955" et annotée par Elodie Tamayo, responsable éditorial de la plateforme de streaming lacinetek.com ! Avec cette spécialiste du cinéma muet, Nicolas Buytaers revisite les débuts du cinéma, entre inventivité, amitié et Napoléon. À cette époque, dans les années 1920, il fallait tout inventer, tout imaginer. Charles Pathé et Abel Gance l'ont fait !