Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Edward Hopper : le réalisme atmosphérique sur Auvio

Nous sommes le 6 aout 1952, aux Etats-Unis.

C'est ce jour-là que sort , dans les salles de cinéma , le trente-quatrième fims de Howard Hawks : « La captive aux yeux clairs ».

Adaptée d'un roman d'Alfred Bertram Guthrie, l'histoire est celle d'une bande de trappeurs, dans le Missouri, et de leur rencontre avec une princesse indienne.

Kirk Douglas, le héros, évoquant sa patrie, s'exclame :

« Sûr que c'est grand pays !

A part le ciel, il n'y a rien de plus grand comme si Dieu l'avait crée en oubliant d'y mettre les gens. »

En 1952, Edward Hopper a septante ans.

Reconnu et admiré, le peintre compte alors parmi les plus grands artistes du XXe siècle.

Alors que l'Américain s'inspire des grands maîtres européens de la lumière, on le qualifie volontiers de peintre du « silence et du vide », de l'absence et de l'attente aussi.

Il est le témoin de l'évolution de la société d'outre atlantique.

Peut-être a-t-il été troublé par la phrase prononcée par Kirk Douglas, peut-être s'y est il reconnu, lui qui déclara :

« Je crois que l'humain m'est étranger.

Ce que j'ai cherché à peindre, ce ne sont ni les grimaces ni les gestes des gens; ce que j'ai vraiment cherché à peindre, c'est la lumière du soleil sur la façade d'une maison. »

Plongeons dans la réalité atmosphérique d'Edward Hopper...



Invitée : Anne Hustache, historienne de l'art.



14 heures : Abel Gance - Charles Pathé, Correspondance, 1918-1955



Industriel et producteur au nez fin, Charles Pathé est l'un des pionniers du Cinéma. Abel Gance est l'un des grands réalisateurs de l'Histoire. Si le premier a produit les films réalisés par le second, ces deux-là ont révolutionné le 7e Art français. Deux professionnels, deux amoureux fous de l'image qui se sont écrit des centaines de lettres. Une correspondance riche publiée aux éditions Gallimard sous le titre "Abel Gance - Charles Pathé, Correspondance, 1918-1955" et annotée par Elodie Tamayo, responsable éditorial de la plateforme de streaming lacinetek.com ! Avec cette spécialiste du cinéma muet, Nicolas Buytaers revisite les débuts du cinéma, entre inventivité, amitié et Napoléon. À cette époque, dans les années 1920, il fallait tout inventer, tout imaginer. Charles Pathé et Abel Gance l'ont fait !

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire