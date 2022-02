Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Harald à la Dent bleue sur Auvio

Roi des Danois au temps des vikings, Harald est un personnage à la postérité contrastée : si son surnom «?à la Dent bleue?» est devenu mondialement célèbre grâce au Bluetooth, le personnage reste méconnu hors du Danemark. Son règne, dans la seconde moitié du Xe siècle, a pourtant marqué des changements profonds en terre scandinave : artisan de l'unification du royaume des Danois, Harald fut également celui qui le convertit au christianisme. Le roi viking étendit même son influence à la Norvège et à la Suède. Par son action et les liens qu'il entretint avec l'Empire ottonien, le Danemark intégra pleinement un monde européen alors engagé dans une période de transition majeure, à tel point que Harald apparaît aujourd'hui comme le symbole d'une société de plus en plus connectée. En relisant les sagas et les récits des auteurs chrétiens occidentaux, en analysant les pierres runiques et en intégrant les derniers apports de l'archéologie, Lucie Malbos livre la première biographie du roi qui fit entrer le monde scandinave dans l'histoire de l'Occident médiéval.

Invitée : Lucie Malbos « Harald à la Dent bleue » aux éditions Passés/Composés



14 heures : Le jour où l'Olympia hua John Coltrane

Saxophoniste d'exception, John Coltrane a influencé l'histoire du jazz comme peu d'autres musiciens et musiciennes l'ont fait. C'est en tout cas ce qu'on peut lire à son propos aujourd'hui. Pourtant, il fut un temps où sa musique était incomprise, voire rejetée. Si bien qu'un soir de concert en 1960 à L'Olympia, à Paris, et alors qu'il joue aux côtés de Miles Davis, John Coltrane est hué par une partie du public.

On se plonge dans la musique et la personnalité de ce musicien à la voix atypique et précieuse.

Invité : Hugues Warin, professeur de jazz au conservatoire de Bruxelles

Une séquence réalisée par Jonathan Remy

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire