Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Merenptah : Digne successeur de Ramses II? sur Auvio

Nous sommes au 13e siècle avant notre ère.

On se balade tranquilou, en Egypte, à Karnak, ce vaste complexe religieux, situé au nord de Thèbes (aujourd'hui Louxor), sur la rive Est du Nil.

Pas sûr d'ailleurs que l'on puisse s'y promener librement, d'ailleurs.

Mais bon, faisons comme si ...

Arrivé devant le mur de ce que l'on a appelé « la cour de la cachette », on tombe sur cette inscription :

« Une grande joie advint en Egypte, la jubilation est montée dans les villes du Pays bien-aimé ; elles traduisent les victoires que Mérenptah Hotephermaât a remportées sur le Tjéhénou (càd les étrangers de l'Ouest) !

Comme il est aimé, le prince victorieux !

Comme il est grand, le roi parmi les dieux !

Comme il est avisé, le seigneur du commandement !

Oh, il est doux de s'asseoir en bavardant !

Oh, (pouvoir) marcher et aller librement sur le chemin sans qu'il y ait de crainte dans le cœur des hommes !

Les forteresses ont été abandonnées pour eux, les puits ont été rouverts et sont accessibles aux messagers, les parapets des remparts sont calmes ; c'est la lumière du soleil qui réveille leurs guetteurs.

Les Medjaïs (càd les mercenaires au service de l'Egypte, souvent des Nubiens) sont couchés et dorment (tranquillement).

Les éclaireurs Naous et Tjeketen (càd les auxiliaires étrangers) vont dans les champs selon leur désir.

Le bétail des champs est laissé en libre pâture, sans berger traversant le flot du fleuve.

Plus de cris, de hurlements dans la nuit (disant) :

« Halte !

Vois, celui qui approche vient avec le langage d'autres hommes ! »

On va et on vient en chantant, plus de lamentations de gens en deuil !

Les villes ont été fondées à nouveau.

Celui qui laboure, il mangera sa moisson.

Re s'est tourné vers l'Egypte et Il est (sa) progéniture, le destin pour son protecteur, le roi de Haute et de Basse Egypte, Baenra Méryamon, le fils de Re, Mérenptah Hotephermaât ».

Partons, aujourd'hui, sur les pas ensablés de Mérenptah, quatrième pharaon de la XIXe dynastie...



Invité: Sébastien Polet, historien et orientaliste

Conférence : samedi 19 février, à 17h30, « L'an 5 de Mérenptah, l'année des catastrophes »



14 heures Sur la route de Camille Saint Saens - 7/20

Camille Saint-Saëns a 32 ans lorsqu'il est nommé Chevalier dans l'ordre de la Légion d'Honneur, ce dont il est très fier. C'est alors un pianiste réputé, organiste des deux grandes tribunes, St Merry et la Madeleine, il est nommé professeur de piano à l'Ecole Niedermayer où il enseigne de 1861 à 1865 et compte dans sa classe Eugène Gigout, Julien Koszul, Albert Périlhou, Edouard Marlois, Adam Laussel, André Messager et Gabriel Fauré. Mais l'année 1870 annonce un changement majeur, c'est la Guerre Franco-Prussienne. Les musiciens ainsi que Saint-Saëns sont mobilisés. Fauré est dans la milice, Duparc dans la garde mobile, Massenet dans l'infanterie ; D'indy, Coquard, Bizet rejoignent le service de garde, Saint-Saëns, lui rejoint le 4e bataillon de la garde nationale. La guerre franco-prussienne sert de terreau à une autre révolte qui gronde et éclate en ce Paris assiégé. Les esprits s'échauffent, la colère monte, un autre épisode sanglant est enclenché. Le 18 mars 1871, La Commune de Paris commence et ne s'achèvera que 72 jours plus tard. Durant la Commune, la mère de Camille et sa tante, Charlotte Masson craignent pour la vie du compositeur.

Une série en 20 épisode réalisée par Cécile Poss et mise en ondes par Marion Guillemette.

