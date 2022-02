Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Gaston Baccus : Poète, pacifiste et politique sur Auvio

Nous sommes le dimanche 28 janvier 1951.

Jean Van Lierde, militant pacifiste, antimilitariste et défenseur de l'objection de conscience, écrit dans ses Cahiers :

« (...) La Cité m'apprend le décès inopiné de Gaston Baccus, député PSB de Nivelles.

C'est un rude coup qui me laisse rêveur.

Mon dieu, quel triste dimanche.

J'avis tant de sympathie pour cet homme honnête, un des rares socialistes d'avant-garde et qui osait le dire (...)

Ce matin encore, je cherchais parmi tous ces visages un seul qui ait pu s'élever au-dessus des tracasseries du temporel, mais mon regard persistant tombait toujours sur des faces brutes, des fronts étroits, des yeux éteints.

En regardant froidement, c'est-à-dire sans le cœur, c'est parfois repoussant, désespérant.

Comment éveiller tous ces hommes ?

(...)

Gaston Baccus, au plan politique, était pour moi le seul parlementaire qui savait comment se dresser contre les silences et les hostilités des groupes.

Le voilà arraché à notre combat ... »

Partons à la rencontre de Gaston Baccus, homme de lettres et acteur politique, c'est lui qui déposera la proposition de loi permettant d'instaurer le statut légale de l'objection de conscience en Belgique.





Invité : Bruno Duboisdenghien, auteur de « Gaston Baccus - Ecrivain, pacifiste, député et bourgmestre d'Huppaye » (avec la collaboration de Daniel Sotiaux) ; éd. de la Fondation Henri La Fontaine.







14 heures : La folle semaine de Lucile Poulain

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire