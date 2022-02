Un Jour dans l'Histoire : Une famille franco-belge dans les révolutions sur Auvio

Nous sommes le cinq juillet 1833, à Nivelles.

Charles-Antoine Lagasse rend son dernier souffle après une vie qui aura vu le monde basculer dans la modernité.

Né sous l'Ancien Régime, fils d'un « avocat général fiscal du Baillage et du Duché de pairie de Guise », Charles-Antoine, lui aussi, se dirigera vers le droit, comme un certain nombre de ces onze enfants d'ailleurs .

Patriarche d'une lignée de juristes, il est au cœur d'une famille française qui, par les aléas de l'histoire, deviendra belge.

Une famille qui va traverser plusieurs Révolutions et y prendre une part, plus ou moins active.

De quelles manières la grande Histoire s'inscrit-elle dans nos vies intimes ?

C'est ce que nous allons découvrir avec la famille Lagasse ...



Invité : Charles-Etienne Lagasse, juriste, a mené une carrière dans l'enseignement supérieur et dans les relations internationales, spécialiste des institutions belges et européennes.

Auteur de « Entre les révolutions » éditions L'Harmattan.



14 heures : Le Berlaymont



Le Berlaymont symbolise l'implantation des institutions européennes au cœur de Bruxelles. Construit sur le site du couvent des Dames de Berlaymont, en bordure de la rue de la Loi, ce gigantesque bâtiment en étoile abrite les bureaux de la Commission européenne depuis la fin des années 60.



Mais à la fin du siècle dernier, le Berlaymont a bien failli disparaître. En 1991, l'édifice est évacué par ses occupants : il est infesté d'amiante et l'on craint pour la santé des fonctionnaires qui y travaillent. Faut-il le rénover ou bien le détruire ? Cette question est le point de départ de ce que l'on a appelé la saga du `Berlaymonstre'. Un surnom très évocateur pour ce bâtiment qui a incarné à lui seul pendant presque 15 ans la négligence, l'incompétence et le gaspillage d'argent public à un degré rarement atteint.



Récit d'une gabegie hors norme avec Eric Loze et les archives de la SONUMA

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire