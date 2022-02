Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Flora Tristan : indignée et paria sur Auvio

Nous sommes le 18 germinal an XI, dans le calendrier républicain créé durant la Révolution française et utilisé pendant la Première République puis l'Empire jusqu'en 1806.

Dans le calendrier grégorien, nous sommes le 7 avril 1803.

Accueillons Flore-Célestine-Thérèse-Henriette Tristan.

Une petite fille qui naît aux marges de la société, à Paris, et qui, très jeune, va refuser de confiner son existence dans les carcans de l'époque.

Une femme qui va bousculer ses contemporains et se faire une place dans l'espace public réservé aux hommes.

C'est en prenant la plume qu'elle va lutter contre l'injustice mais aussi en allant sur le terrain, à la rencontre des moins privilégiés.

Constituer la classe ouvrière, proclamer l'égalité des sexes, consacrer le principe du consentement explicite des femmes dans le rapport amoureux : c'est une véritable mission que se donnera celle que l'on appellera Flora.

Elle, qui se voyait en « apôtre de l'égalité », ne cessera jamais de croire en la solidarité...

Retrouvons Flora Tristan, » indignée » de la première heure et paria ...



Invitée : Brigitte Krulic, professeure des universités Paris-Nanterre.

Autrice de « Flora Tristan paru éditions Gallimard





14 heures : Série « Sur la route de Camille Saint-Saëns » 6/20



1848 est une année importante. Tout d'abord, c'est l'année d'une révolution politique qui se termine par les journées de Juin, moment sangant sanglant de cet épisode de l'histoire qui mit un point final à la Monarchie de Juillet. 1848 est aussi l'année de grandes découvertes médicales menées notamment par Claude Bernard et qui aboutissent à la naissance de la physiologie. Claude Bernard est un homme de son temps, baigné par le positivisme prôné par Auguste Comte, lui-même adepte du Saint-Simonisme comme le sont de nombreux amis de Saint-Saëns. 1848, c'est aussi l'année d'entrée au conservatoire du jeune Camille. Il y étudie le piano, la composition puis l'orgue avec Benoist.



Une série en 20 épisode réalisée par Cécile Poss et mise en ondes par Marion Guillemette.

