Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Leica Beigler-Buhbinder : immigrée juive et militante communiste en Belgique sur Auvio

Nous sommes le 1er aout 1931, à Bruxelles.

C'est cet été-là, alors que la kermesse bat son plein, que débarque une jeune femme de vingt-cinq ans prénommée Leica.

Elle arrive de Paris où elle s'était réfugiée pour échapper à la misère, à l'antisémitisme et à la police qui la recherchait pour son activisme libertaire.

Mais la capitale française n'en veut pas et l'a expulsée.

Leica est originaire de Kichinev, en Bessarabie qui fait alors partie de l'empire russe, aujourd'hui Chisinau, capitale de la Moldavie.

Animée par une puissante envie de construire un monde meilleur et de fonder une famille, elle intègre le milieu d'exilés juifs : les artisans de la confection, les intellectuels et aussi les communistes.

Lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, Leica et son mari participent à la résistance, chacun à leur manière.

La Gestapo les rattrape : il ne reviendra pas des camps, elle en sera l'une des survivantes.

Il lui faudra beaucoup de temps pour renouer avec la vie hors de l'enfer et avec ses enfants.

Ici encore, ainsi que tout au long de son parcours, c'est la solidarité d'une communauté qui va l'y aider.

Revenons sur les traces de Leila Beigler-Bubhinder, immigrée juive et militante communiste en Belgique...



14 heures : Série « Sur la route de Camille Saint-Saëns 4/20



A l'âge de 10 ans, Camille Saint-Saëns donne son premier concert en la salle Pleyel et fait grande impression «?J'y jouai le concerto en ut mineur de Beethoven, un concerto en Si bémol de Mozart, un thème et variations de Haendel, une Toccata de Kalkbrenner, une sonate de Hummel et un prélude et fugue de Bach. En bis?? Une sonate de Beethoven. Le tout, de mémoire?». Le jeune Camille Saint-Saëns est alors propulsé au rang de virtuose, lui qui se passionne pour les sciences. Un domaine qui se développe considérablement au XIXe siècle. Le naturaliste anglais Charles Robert Darwin peaufine sa thèse évolutionniste. Selon lui, les espèces telles que nous les voyons, que nous les connaissons aujourd'hui, sont le fruit de quantités de modifications et d'évolutions qui se sont produites au cours des âges. Camille Saint-Saëns applique à la musique cette théorie évolutionniste des sciences. Selon lui, la foule de courants artistiques qui se développent, entraîne la civilisation dans la déchéance. Le compositeur raille alors les symbolistes comme Maeterlinck ou encore Debussy dont il caricature Pelléas et Mélisande en Cacahuète et Merdiflor.

Pour Camille Saint-Saëns, l'art et surtout la musique doivent être ancrés dans la tradition. Dans Rimes familières, son recueil de poèmes, il écrit :

Mea Culpa?! Je m'accuse de n'être point décadent. Dans les fruits trop verts, ma Muse n'ose pas mettre la dent. Du diable si je m'y frotte?! Tout ça n'est pas pour mon nez?; on m'enverrait à la hotte avec les journaux morts nés. Je deviendrais aphone si j'allais en étourdi m'Egosiller comme un Faune Fêtant son après-midi.



Une série en 20 épisode réalisée par Cécile Poss et mise en ondes par Marion Guillemette.

