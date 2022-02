Catherine Buhbinder, enseignante du cours de Philosophie et de Citoyenneté à l’Athénée Paul Delvaux à Ottignies Louvain-La-Neuve et Anne-Lise Delvaux, historienne.

« L’audace de vivre – Récit de Leica Beigler-Buhbinder, immigrée juive bessarabienne, militante communiste en Belgique » éd. CARHOP (Centre d’Animation et de Recherche en Histoire Ouvrière et Populaire).