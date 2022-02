Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Le corbeau, de la vénération à l'anathème sur Auvio

Nous sommes au 1er siècle de notre ère.

Celui que l'on appelle Pline l'Ancien, né en 23 dans le nord de l'Italie, naturaliste, auteur d'une monumentale encyclopédie intitulée « Histoire naturelle », l'un des textes fondateurs de la culture occidentale, semble vouer une admiration au corbeau.

Il en vante la sagacité, la mémoire prodigieuse et l'aptitude à parler.

Pline nous donne l'exemple d'un spécimen né à Rome, dans un nid placé dans l'encoignure d'un temple, puis recueilli et apprivoisé par un modeste cordonnier qui lui apprend à faire des phrases.

L'animal apprend si bien d'ailleurs que, chaque matin, il s'envole vers le Forum saluer une statue de l'empereur Tibère qu'il appelle par son nom et qu'il qualifie d'excellent prince.

Les passants s'habituent à ce rituel quotidien et s'arrêtent pour écouter celui qui devient ainsi une vedette.

Mais c'est un succès qui va rendre jaloux la concurrence : un jour, un autre cordonnier s'empare de l'animal et lui tord le cou !

Mal lui en a pris puisqu'il est mis à mort.

L'émotion populaire face à la perte de l'oiseau est si grande que ce sont des funérailles solennelles qui lui sont organisées et le cortège sera suivi par une foule immense, pleurant de chaudes larmes, depuis le centre de la ville éternelle jusqu'au bûcher dressé le long de la via Appia.

Si il a été célébré par les mythologies antiques et vénéré par les peuples du Nord, le corbeau ne saura pas en odeur de sainteté auprès des chrétiens qui en feront un impie, une créature du diable.

Nous lui devions bien une réhabilitation...

Invité : Michel Pastoureau, auteur de « Le corbeau - Une histoire naturelle » ; éd. Seuil.



14 heures : Série « Sur la route de Camille Saint-Saëns 3/20



A l'âge de 10 ans, Camille Saint-Saëns donne son premier concert en la salle Pleyel et fait grande impression «?J'y jouai le concerto en ut mineur de Beethoven, un concerto en Si bémol de Mozart, un thème et variations de Haendel, une Toccata de Kalkbrenner, une sonate de Hummel et un prélude et fugue de Bach. En bis?? Une sonate de Beethoven. Le tout, de mémoire?». Le jeune Camille Saint-Saëns est alors propulsé au rang de virtuose, lui qui se passionne pour les sciences. Un domaine qui se développe considérablement au XIXe siècle. Le naturaliste anglais Charles Robert Darwin peaufine sa thèse évolutionniste. Selon lui, les espèces telles que nous les voyons, que nous les connaissons aujourd'hui, sont le fruit de quantités de modifications et d'évolutions qui se sont produites au cours des âges. Camille Saint-Saëns applique à la musique cette théorie évolutionniste des sciences



Une série en 20 épisode réalisée par Cécile Poss et mise en ondes par Marion Guillemette.

