Un Jour dans l'Histoire : Les derniers païens : les baltes face aux chrétiens sur Auvio

Nous sommes le 23 janvier 1232.

Ce jour-là, Grégoire IX, 178e pape de l'Église catholique, répond à un appel lancé par des évêques polonais qui lui demandent de soutenir leur mission d'évangélisation des populations baltes.

Il écrit :

« Nous avons appris que les Prutènes païens, qui ,répugnent à reconnaître le vrai Dieu et le seigneur Jésus-Christ, ont brûlé plus de dix mille villages situés aux frontières de la Prusse ainsi que plusieurs églises et monastères.

C'est pourquoi, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre lieu pour le culte divin que les forêts dans lesquelles se cachent de nombreux fidèles.

Ces païens ont en effet frappé à mort, de leur glaive, plus de vingt mille chrétiens et les ont condamnés à une mort ignominieuse, en outre ils en détiennent plus de quinze mille dans les chaînes de la servitude et, opprimant ce qui reste des populations de Masovie, de Cujavie et Poméranie, ils s'acharnent à les mener à leur perte.

Ils épuisent par des travaux continuels et épouvantables les jeunes gens qu'ils ont capturés.

Ils immolent par le feu, en l'honneur de leurs démons, les jeunes filles couronnées de fleurs par dérision.

Ils tuent les vieillards, ils assassinent les enfants, empalant les uns sur des pieux, fracassant les autres contre des arbres.

Que dire d'autres ?

Ils s'abreuvent de sang humain, à la manière des bêtes sauvages et, outrageant le Seigneur que bon nombre d'entre eux ont abandonné après avoir reçu la grâce du baptême, préférant les ténèbres à la lumière, ils infligent aux fidèles de telles tortures que l'on est frappé de stupeur et qu'elles offrent plus matière à pleurer qu'à discourir ».

Grégoire IX force-t-il le trait ?

Que sait-on, en réalité, de la rencontre des Baltes, païens, et de des chrétiens ?



Invité : Sylvain Gouguenheim, professeur à l'Ecole Norme Supérieure de Lyon.

Auteur de « Les derniers païens - Les Baltes face aux chrétiens » aux éditions Passés/Composés.



14 heures : Série « Sur la route de Camille Saint Saens » 2/20



Doté de l'oreille absolue, Camille Saint-Saëns joue dès l'âge de 5 ans, de petites sonates de Mozart, Haydn et compose de petites choses comme il le confiera plus tard : « J'écrivais des valses, des galops : le galop était alors à la mode ; il était d'ailleurs assez vulgaire et les miens ne dérogeaient pas à la règle. J'ai revu dernièrement toutes ces petites compositions. Elles sont bien insignifiantes mais il serait impossible d'y trouver une faute d'écriture ».

Une série en 20 épisode réalisée par Cécile Poss et mise en ondes par Marion Guillemette.

